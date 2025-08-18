На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Белгорода опровергли информацию о массовой атаке дронов

Власти Белгорода назвали фейком сообщение о планируемой массовой атаке дронов
Evgeniy Maloletka/AP

Распространяемая в соцсетях информация о якобы планируемой атаке ВСУ на Белгород при помощи более 1 тыс. дронов не соответствует действительности. Как отметили в телеграм-канале мэрии, видеоролик от имени главы города Валентина Демидова — фейк и создан при помощи нейросети.

«Противник продолжает информационные атаки для дестабилизации обстановки в городе и регионе. В нескольких каналах опубликовано видео, созданное с использованием нейросетей, где информация подается от имени мэра Белгорода Валентина Демидова. Признаки монтажа очевидны: неестественная мимика, искажение изображения и артефакты вокруг лица, что свидетельствует о применении технологии дипфейка», — говорится в сообщении.

Пресс-служба главы города отмечает, что необходимо тщательно проверять поступающую информацию и доверять только официальным и проверенным источникам.

Похожая ситуация была несколько дней назад, когда якобы от имени мэра Белгорода распространялась информация о подготовке плана эвакуации города и призывах к гражданам посетить бомбоубежища.

14 августа центральная часть города Белгорода полностью была перекрыта для автомобилей из-за массированной атаки украинскими беспилотниками. Тогда два дрона были сбиты в Белгородской области и еще 15 БПЛА на подлете к Белгороду.

Ранее Гладков предложил раскрыть данный о людях, превращающих укрытия в туалеты.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
