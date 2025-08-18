На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Белгородской области заявил о фейках от имени чиновников

Гладков: в Белгородской области от имени чиновников распространяются фейки
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В Белгородской области под видом заявлений, якобы сделанных высокопоставленными чиновниками, распространяются фейки. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в последние дни в социальных сетях и мессенджерах от имени министров областного правительства и глав муниципальных образований распространяются фейки. В связи с этим губернатор призвал граждан проявлять бдительность и доверять лишь проверенным источникам информации.

14 августа мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что распространяемая информация о подготовке плана эвакуации областного центра и призывах к горожанам посетить бомбоубежища, является недостоверной. В ряде социальных сетей было распространено видео, в котором человек, представляющийся мэром города, сообщает, что администрация ведет подготовку плана эвакуации жителей, который будет введен в действие в случае осложнения обстановки. В поддельной записи Демидов также призывал жителей покинуть свои дома и посетить ближайшее бомбоубежище, чтобы убедиться в его пригодности для укрытия во время возможных атак.

Ранее суд вынес приговор основателю «школы хакеров» за фейки о ВС РФ.

