На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Гладков предложил раскрыть «героев», превращающих укрытия в туалеты

Гладков предложил публиковать данные о людях, использующих укрытия как туалеты
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с предложением публиковать информацию о людях, которые используют укрытия от воздушных атак как общественные туалеты. Глава региона высказался о ситуации на заседании местного правительства, которое транслировалось в соцсети «ВКонтакте».

Гладков заявил, что из-за таких действий некоторых жителей люди, оказавшиеся под обстрелом, не смогут укрыться. В связи с этим он поручил управляющим компаниям установить камеры видеонаблюдения в защитных модулях.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами