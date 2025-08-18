Губернатор Гладков предложил раскрыть «героев», превращающих укрытия в туалеты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с предложением публиковать информацию о людях, которые используют укрытия от воздушных атак как общественные туалеты. Глава региона высказался о ситуации на заседании местного правительства, которое транслировалось в соцсети «ВКонтакте».

Гладков заявил, что из-за таких действий некоторых жителей люди, оказавшиеся под обстрелом, не смогут укрыться. В связи с этим он поручил управляющим компаниям установить камеры видеонаблюдения в защитных модулях.

Новость дополняется.