Врач объяснила, почему пучит от сезонных фруктов

Лето — это пора разных фруктов и ягод, таких как арбузы, дыни, черешня, персики, абрикосы, яблоки и др. Однако нередко после них можно заметить вздутие живота (метеоризм). О том, с чем это связано и как избежать вздутия от сезонных фруктов и ягод, «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион.

«В первую очередь это явление обусловлено высоким содержанием сахаров природного происхождения и, соответственно, быстрых углеводов. Сезонные фрукты — это значимый источник простых углеводов (сахаров), что является питательным субстратом или пищей для микробиома кишечника. При употреблении их в большом количестве, либо при замене такими продуктами основного приема пищи, микробиом, в том числе патогенная флора, может провоцировать газообразование», — рассказала врач.

По ее словам, наиболее ярко подобные симптомы проявляются после употребления фруктов и ягод с высоким уровнем сахаров и низким уровнем клетчатки. К ним, например, относятся арбузы и дыни.

Как отметила диетолог, если рассматривать сахара, входящие в состав фруктов и ягод, стоит отдельно выделить фруктозу, которая может вызвать наиболее бурную реакцию со стороны кишечника.

«Говоря простым языком, фруктоза может усваиваться не полностью, особенно если съедена большая порция фруктов за один прием. В результате фруктоза начинает ферментироваться в кишечнике, вызывая газообразование и вздутие живота», — объяснила специалист.

Также она обратила внимание, что такие фрукты как яблоки, груши и абрикосы содержат достаточно много клетчатки, которая также может вызывать неприятные ощущения — вздутие живота и спазмы. Кроме того, клетчатка может стимулировать активность кишечных бактерий и, как следствие, вызвать повышенное газообразование. У людей с чувствительным кишечником или нарушением микрофлоры эти процессы могут быть усилены.

«У людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК) или другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) часто наблюдается повышенная чувствительность к определенным продуктам, в том числе фруктам и ягодам», — отметила врач.

Чтобы избежать вздутия, диетолог дала несколько советов. В частности, постепенно увеличивать количество фруктов и ягод в рационе, чтобы дать кишечнику время «адаптироваться».

«Комбинируйте фрукты с другими продуктами. Лучше всего сочетать их с белковой пищей или с другими продуктами, которые не провоцируют резких скачков сахара в крови. Самый оптимальный период для употребления фруктов и ягод — в качестве десертного дополнения к основному приему пищи. Выбирайте фрукты с меньшим содержанием фруктозы. Например, ягоды (черника, клубника, малина) содержат меньше фруктозы, чем яблоки или груши. Прислушивайтесь к своему организму. Если вы заметили, что после определенных фруктов или ягод (например, арбузов или дынь) у вас часто появляется вздутие и неприятные ощущения, ограничьте их потребление или попробуйте заменить другими», — посоветовала специалист.

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