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Россиянам объяснили, как не навредить здоровью свежевыжатым соком

Диетолог Королева: при проблемах с ЖКТ свежевыжатый сок нужно разбавлять водой
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Caterina Trimarchi/Shutterstock/FOTODOM

В свежевыжатых соках содержится много витаминов, минералов и органических кислот, которые необходимы организму. Однако важно правильно их употреблять, так как в противном случае они могут навредить здоровью. В частности, при проблемах с желудочно-кишечным трактом их следует разбавлять водой, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева Общественной Службе Новостей.

Свежевыжатый сок, по сути, является жидким концентратом питательных компонентов фруктов и овощей, отметила специалист. Этот напиток, по ее словам, важно употребить в первый час после отжима.

«При высокой концентрации в соке органических кислот и при наличии каких-то трудностей с желудочно-кишечным трактом, например, повышенной кислотности желудочного сока, лучше разбавить его водой, чтобы не получить проблем с желудочно-кишечным трактом и зубной эмалью», — добавила врач.

В то же время, если у человека наблюдается недостаточная секреция желудочной кислоты, то соки, наоборот, поддержат работу пищеварительной системы, считает диетолог. По ее словам, на организм они действуют не точно так же, как фрукты и овощи, ставшие сырьем. Например, обычное яблоко лишь в редких случаях может спровоцировать яркую реакцию ЖКТ, а яблочный сок – намного чаще. Это связано с тем, что в цельных овощах и фруктах много растительных волокон, которые помогают усваивать компоненты пищи, а в соках – крайне мало, из-за чего углеводы из них стремительно «влетают» в клетки, пояснила Королева. По этой причине рекомендуется разводить соки, если они вызывают неприятные ощущения.

При всем этом свежевыжатые соки все-таки очень полезны для организма – они помогают поддержать здоровье, утолить жажду и подготовить организм к неизбежному снижению иммунитета осенью, заключила диетолог.

До этого врач-эндокринолог клиники «Будь Здоров» Татьяна Фролова рассказала «Газете.Ru», что в можно выпивать от 300 до 500 мл свежевыжатого сока без вреда для здоровья. Превышать эту норму не рекомендуется, особенно людям, страдающим сахарным диабетом и с избыточной массой тела и лицам, контролирующим свой вес.

Ранее диетолог объяснила, чем вредны свежевыжатые соки.

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