В правительстве РФ призвали сделать прозрачными зарплаты педагогов

Перед правительством в текущем году стоит задача сделать оплату труда педагогов справедливой и прозрачной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«В этом году педагогические вузы выпустили 40 тыс. специалистов. В России более 1 миллиона учителей. На сервисе «Работа в России» размещено порядка 30 тысяч вакансий», — говорится в сообщении.

По данным Чернышенко, в новом учебном году предстоит сделать зарплату прозрачной и справедливой, а также оптимизировать расписание. В пресс-службе добавили, что с 11 августа в силу вступили изменения в закон, которые разрешают студентам третьего курса педагогических вузов преподавать в школах.

Чернышенко отметил, что с момента 2019 года количество детей, поступивших в колледжи, выросло на 200 тыс. человек. На данный момент приемная кампания продолжается. Премьер рассказал, что на программы «Профессионалитета» подано 930 тыс. заявлений — в 1,7 раза больше, чем в 2024 году.

До этого партия «Новые люди» обратилась к главе Минпросвещения с просьбой официально разрешить учителям не отвечать на сообщения в родительских чатах в нерабочее время. По словам депутатов, это нарушает трудовое законодательство и вредит психологическому состоянию педагогов.

Ранее в Госдуме заявили, что учителя должны работать как участковые полиции.