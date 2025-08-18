Rutube показал наибольший рост охвата аудитории среди российских видеоплатформ

Аудитория Rutube выросла за шесть месяцев более чем на 100%

Видеохостинг Rutube (входит в структуры «Газпром-медиа Холдинга») стал самым быстрорастущим по охвату российским видеосервисом, на июль 2025 года мобильный трафик платформы составил более 49 млн уникальных пользователей, рост год к году --на 117%. Такие данные приводятся в исследовании МТС AdTech.

«Самой быстрорастущей по охвату контент-платформой в январе-июле 2025 года стал Rutube, аудитория которого в мобильном трафике выросла за год на 117% — до свыше 49 млн уникальных пользователей в среднем в месяц. Охват площадки за второй квартал (уникальные пользователи, которые заходят хотя бы раз в три месяца) при этом достиг 78,9 млн на смартфонах, увеличившись за год на 28 млн. Среднедневной охват (DAU) — 6,5 млн человек на смартфонах», — говорится в пресс-релизе МТС AdTech.

Подчеркивается, что в исследовании учитывались данные мобильного трафика на обезличенной Big Data за январь-июль 2025 и 2024 годов. По информации аналитиков компании, такая динамика видеохостинга объясняется как оттоком аудитории из YouTube в 2024 году, так и увеличением разнообразия контента на самой площадке.

Уточняется, что в дополнение к уже существующим моделям ТВ-просмотров, VOD (видео по запросу) и TV Streaming (потоковое телевидение), контентное предложение сервиса расширяет зрительский опыт за счет UGC и блогерских видео, которые пользуются особой популярностью среди молодой аудитории.

Также в пресс-службе цифровых активов «Газпром-медиа Холдинга» со ссылкой на данные Mediascopeотметили, что общая месячная аудитория Rutube возросла на 68% год к году — до 79,5 млн человек.

Отмечается, что существенную роль сыграло также технологическое развитие платформы — от улучшения мобильных приложений до интеграции с медиагруппами.

По мнению главы MTS Ads Premium Video Александра Стрелкова, рост контентного разнообразия позитивен и для рекламодателей — у них появляется возможность широкого охвата как прогрессивной и платежеспособной аудитории, так и более молодой.

В свою очередь, коммерческий директор MediaSniper Юлия Сараева добавила, что росту Rutube в 2025 году способствовали замедление YouTube, ограничения на его монетизацию и инструменты автоматической миграции контента.

Исполнительный директор Hate Agency Виктор Кочелаев считает, что в текущих условиях брендам и агентствам учитывать платформу в стратегиях видеорекламы.