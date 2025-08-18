В российском регионе лесной пожар перекинулся на дачи

МЧС: в Малиновском лесничестве в ЛНР лесной пожар охватил дачное товарищество

Пожар, охвативший подстилку в Малиновском лесничестве в Луганской народной республике (ЛНР), перекинулся на строения в дачном товариществе. Об этом сообщает МЧС России.

«Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, пламя перешло на строения. Огонь охватил 20 гектаров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пламя тушат 60 спасателей при поддержке 13 единиц техники.

Как уточняет РИА Новости, речь идет об Ольховских дачах.

9 августа сообщалось о крупном пожаре, охватившем лес в Крыму. Площадь возгорания достигла двух гектаров. К тушению огня подключали 150 специалистов МЧС и 41 пожарных расчетов. Также была задействована авиация, которая сбросила на место пожара 30 тонн воды.

За три дня до этого случился ландшафтный пожар в крымском Судаке. Огонь охватил сухую растительность в районе Генуэзской крепости.

Ранее сообщалось об инциденте в Ростовской области, где подростки играли с зажигалкой и сожгли дом.