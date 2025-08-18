На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе лесной пожар перекинулся на дачи

МЧС: в Малиновском лесничестве в ЛНР лесной пожар охватил дачное товарищество
close
Яков Андреев/РИА Новости

Пожар, охвативший подстилку в Малиновском лесничестве в Луганской народной республике (ЛНР), перекинулся на строения в дачном товариществе. Об этом сообщает МЧС России.

«Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, пламя перешло на строения. Огонь охватил 20 гектаров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пламя тушат 60 спасателей при поддержке 13 единиц техники.

Как уточняет РИА Новости, речь идет об Ольховских дачах.

9 августа сообщалось о крупном пожаре, охватившем лес в Крыму. Площадь возгорания достигла двух гектаров. К тушению огня подключали 150 специалистов МЧС и 41 пожарных расчетов. Также была задействована авиация, которая сбросила на место пожара 30 тонн воды.

За три дня до этого случился ландшафтный пожар в крымском Судаке. Огонь охватил сухую растительность в районе Генуэзской крепости.

Ранее сообщалось об инциденте в Ростовской области, где подростки играли с зажигалкой и сожгли дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами