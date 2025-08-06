В Крыму произошел ландшафтный пожар

МЧС РФ: в районе Генуэзской крепости в Судаке загорелась сухая растительность

Ландшафтный пожар произошел в городе Судаке в Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что огонь охватил сухую растительность в районе Генуэзской крепости. К ликвидации возгорания привлекли огнеборцев пожарно-спасательного отряда, добровольную пожарную команду, сотрудников ГУП РК «Вода Крыма» и Судакское лесоохотничье хозяйство.

«Площадь открытого горения по кромке составила 250 квадратных метров, общая площадь, пройденная огнем на момент локализации, составила 2000 квадратных метров (0,2 гектара)», — говорится в заявлении.

Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало. Работы на месте происшествия продолжаются, подчеркнули в МЧС РФ.

30 июля в районе села Мартыновского в Петровском муниципальном округе Ставропольского края произошел крупный ландшафтный пожар. В Главном управлении МЧС РФ по региону рассказали, что площадь возгорания превысила 100 гектаров. На место происшествия выезжали не менее четырех сотрудников экстренных служб и двух единиц техники.

Ранее в Забайкальском крае арестовали двух подростков, обвиняемых в поджоге леса.