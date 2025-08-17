В Ростовской области подростки играли с зажигалкой и сожгли дом

В Красном Сулинe подростки решили покурить в заброшенном доме и устроили пожар. Об этом сообщает МЧС Ростовской области.

Трое школьников, самому младшему из которых восемь лет, пробрались в заброшенный дом. Школьники решили покурить в постройке, а затем начали играть с зажигалкой.

В какой-то момент внутри помещения воспламенился пластик, испугавшись, поджигатели убежали. К моменту прибытия огнеборцев, огнем был охвачен уже весь дом. Возгорание на 64 квадратах потушили 8 сотрудников МЧС. Личности хулиганов устанавливаются, отвечать за шалость придется их родителям.

До этого в Рубцовске детская шалость стала причиной крупного пожара, из-за игр со спичками сгорели баня и два сарая. Подворье на одном из частных участков в Рубцовске загорелось 27 июня. Огонь быстро охватил баню и две хозяйственные постройки. Чтобы потушить пожар, пришлось задействовать три автоцистерны, 12 спасателей и одно звено газодымозащитной службы.

Ранее в Калининграде мать подожгла диван с ребенком.