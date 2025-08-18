На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяный крымчанин поджег чужой автомобиль и не смог объяснить зачем

В Крыму пьяный мужчина сжег иномарку и не смог объяснить причину поступка
ГУ МВД России по Республике Крым

Пьяный житель Евпатории сжег чужую иномарку и не смог объяснить причину поступка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

За помощью к правоохранителям обратился 38-летний житель, который обнаружил, что его Mitsubishi, оставленный на ночь во дворе, сгорел. Стражи порядка выяснили, что пожар был преднамеренным. Поджигателем оказался 22-летний молодой человек, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Как пояснил задержанный, в вечернее время он возвращался домой и по пути заметил припаркованное транспортное средство. Со слов подозреваемого, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и поджёг автотранспорт, после чего скрылся с места преступления. Причину пояснить не смог», — говорится в сообщении.

Теперь юному рецидивисту грозит новый срок — до пяти лет колонии за умышленное уничтожение имущества путем поджога.

Ранее в Ростовской области подростки играли с зажигалкой и сожгли дом.

