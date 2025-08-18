На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач частной клиники лишилась 6 млн рублей после общения с «сотрудником ФСБ»

В Омске мошенники выманили у врача частной клиники 6 млн рублей
true
true
true
close
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Омске врач поверила в легенду мошенников об утечке информации и лишилась всех накоплений. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с потерпевшей от имени главного врача больницы, где женщина ранее работала. Аферисты сообщили, что в клинике проводится проверка из-за утечки персональных данных работников.

После этого с омичкой связался «сотрудник ФСБ» и сообщил, что злоумышленники пытаются перевести деньги с ее счетов на Украину, предложил сотрудничать и угрожал уголовным преследованием. Испугавшись угроз, женщина обналичила 6 млн рублей и перевела их на указанные мошенниками счета. Возбуждено уголовное дело.

До этого пенсионерка из Красноярска лишилась 16 млн рублей, поверив в уголовное дело. Потерпевшей сообщили о якобы возбужденном уголовном деле с ее участием в мошеннических схемах и попросили сотрудничать со «следствием». Испугавшись уголовного преследования, пенсионерка поверила аферистам и под предлогом «сохранности» средств сняла в банках все накопления и передала деньги курьерам.

Ранее пенсионерка из Москвы полгода общалась с мошенниками и лишилась четырех квартир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами