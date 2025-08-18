В Китае жители деревни вышли на поиски сурка, укравшего ключи от машины, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, во время остановки для отдыха компания путешественников решила покормить местных сурков фруктами и закусками. Сумку с угощениями оставили неподалеку, и в ней оказались мобильный телефон и ключи от автомобиля.

Один из сурков, привлеченный запахом, подбежал, схватил ключи прямо на глазах у туристов и скрылся в своей норе. Попытки достать их палкой ни к чему не привели, и туристы были вынуждены просить помощи у местных жителей.

В итоге жители деревни вместе с туристами начали копать землю в поисках сурка. Позже к поискам подключились даже староста деревни и секретарь местной партии. В ход пошли разные методы: от «коврового поиска» до экспериментов с мощными магнитами. Только спустя четыре часа, ближе к вечеру, ключи все же удалось достать.

История вызвала бурную реакцию китайских пользователей сети. Многие отнеслись к ситуации с юмором, а местные власти, впрочем, отнеслись к инциденту серьезно: туристам напомнили, что кормить сурков нельзя — это не только провоцирует подобных «воришек», но и опасно для здоровья. Животные могут кусаться, а их укусы нередко приводят к инфекциям.

