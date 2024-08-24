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Ребенок нашел живого сурка в автомате с игрушками

Washington Post: в США девочка нашла живого сурка в автомате с игрушками

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Joel Meadows/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Пенсильвании ребенок хотел достать игрушку из автомата в пекарне и обнаружил среди плюшевых мишек и зайцев живого сурка. Об этом сообщает Washington Post.

12-летняя жительница Данкансвилля ждала родителей в местной пекарне, девочка рассматривала автомат с игрушками и заметила в нем живого сурка. Школьница рассказала о находке родителям, те обратились в департамент по охране дикой природы. Специалист, прибывший вызволять сурка, заметил, что зверек выбираться из автомата не спешил, он пробыл в ловушке всего несколько часов.

«Он просто хорошо проводил время и ползал по игрушкам», — рассказал инспектор по охране дикой природы штата Пенсильвания Сальвадор Заффуто.

Мужчина смог пролезть в автомат и извлечь сурка, животное вывезли в ближайший лес. Сотрудники магазина заменили игрушки в игровом автомате.

До этого сообщалось, что в республике Марий Эл мальчик застрял в автомате с игрушками, ребенку потребовалась помощь спасателей. В экстренные службы обратились очевидцы, которые сообщили о том, что требуется помощь ребенку. Школьник засунул руку в автомат с игрушками и не смог вытащить. Спасатели, прибывшие на вызов, разобрали часть автомата и смогли аккуратно извлечь руку мальчика. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее ребенок играл дома с братом, залез на крышу и застрял в дымоходе.

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