Появилось видео задержания готовивших взрыв на Крымском мосту

IZ: ФСБ опубликовала кадры задержания готовивших теракт на Крымском мосту
Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания готовивших взрыв на Крымском мосту. Видео публикует газета «Известия».

На кадрах видно, как силовики задерживают двух мужчин у автовоза и заводят их в служебную машину. В руках у правоохранителей пистолеты.

О предотвращении очередной попытки подрыва Крымского моста Федеральная служба безопасности сообщила 18 августа. По данным ведомства, украинская сторона планировала провести атаку с использованием автомобиля, в котором находилось самодельное взрывное устройство большой мощности. Его в итоге удалось обезвредить.

Машина прибыла в Россию с территории Украины транзитом через ряд стран и пересекла границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Планировалось, что транспортное средство передадут другому водителю, который должен был направиться в Крым через мост. Это подтвердил на допросе, попавшем в ролик, один из задержанных.

Ранее в Новосибирской области двух подростков задержали за попытку теракта на железной дороге.

