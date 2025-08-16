В Новосибирской области двух подростков задержали за попытку теракта на железной дороге

В Новосибирской области задержаны двое подростков по подозрению в попытке теракта на железной дороге. Об этом сообщили в транспортной полиции Сибири.

По данным правоохранителей, 14-летний и 15-летний школьники действовали по указанию неизвестного, намеревавшегося вывести из строя релейные шкафы на участке Западно-Сибирской железной дороги в Каргатском районе. Подростки приобрели горючее вещество и специальное снаряжение и попытались поджечь устройства сигнализации.

Кроме того, установлено, что задержанные ранее подожгли вышку одного из операторов сотовой связи в том же районе. Противоправные действия школьников не повлияли на движение поездов, а обещанное куратором вознаграждение в размере 20 тысяч рублей так и не было выплачено — он перестал выходить на связь.

В отношении подростков возбудили уголовное дело по признакам покушения на теракт. Суд постановил, что оба школьника останутся под домашним арестом.

В конце июля стало известно, что сотрудники ФСБ совместно с полицией задержали в Краснодарском крае двух российских граждан и уроженца одной из стран Центральной Азии, готовивших теракты и диверсии по заданию спецслужб Украины. Подозреваемые планировали поджоги объектов транспорта и связи на территории региона по заданию куратора из Киева, с которым они связались через Telegram.

Ранее в Красноярске подросток попытался поджечь релейные шкафы на железной дороге.