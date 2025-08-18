Психолог раскрыла последствия работы без полноценного отдыха

Работа без полноценного отдыха и перерывов чревата серьезными последствиями как для психического, так и для физического здоровья. В частности, это приводит к эмоциональному выгоранию и заболеваниям сердца, предупредила психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Основная проблема современных работников – это постоянная готовность к новым задачам и уведомлениям, из-за чего даже во время выходных дней мозг остается в режиме «боевой готовности». В такой ситуации на то, чтобы переключиться в режим отдыха нужно не менее двух дней, поэтому обычного уикенда для расслабления не хватает, пояснила специалист.

Часто люди сами превращают свой отдых в новый проект, планируя на выходные много дел, а когда сталкиваются с неспособностью расслабиться, то начинают испытывать тревогу, рассказала врач. По ее мнению, нужно научиться менять виды активности – например, интеллектуальную работу на физические движения, а физическую – на спокойные занятия.

Она посоветовала научиться расслабляться не только в свободное от работы время, но и во время обычных будней. Для этого необходимо выделять ежедневно по 10-15 минут, в течение которых важно пребывать в тишине, не читать новости, не листать гаджеты. В конце дня нужно следовать определенным ритуалам завершения работы. Без такого подхода человек не сможет полноценно отдохнуть, а чувство вины за отсутствие активной деятельности будет создавать дополнительные помехи, пояснила Дугенцова.

«Отсутствие отдыха повышает риск выгорания, болезней сердца, снижает иммунитет и концентрацию. Перестаньте считать паузы потерей времени. Они делают вас более устойчивыми и энергичными», — заключила специалист.

Напомним, до этого психолог также рассказала, что свободное от работы время важно посвящать физической активности, сну, а также общению с близкими. Также психолог посоветовала внедрить в жизнь практику осознанности и медитацию, которые помогают снизить тревожность и расслабиться после рабочей недели. Важно наладить режим, чтобы сон был качественным, спать необходимо по 7-9 часов в сутки.

