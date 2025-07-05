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Россиянам рассказали, как правильно отдыхать

Психолог Наумова: неправильный отдых может привести к эмоциональному выгоранию
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Неправильно организованный отдых приводит к эмоциональному выгоранию — даже после выходных человек может чувствовать себя усталым и измотанным, заявила «Газета.Ru» нейропсихолог Наталья Наумова.

«Отдых — это возможность наполниться ресурсом. Во время отдыха очень важно немножко замедлиться и заметить себя — понять, какая у меня сейчас потребность, что мне действительно сейчас нужно. И далее задать себе вопрос: а что мне для этого нужно сделать? Или — ничего не сделать? Полежать, отдохнуть и позволить себе лениться? Тут важно именно каждый раз подходить к этому вопросу осознанно», — сказала она.

По словам Наумовой, важно «беречь себя» и организовывать отдых качественно, ведь неподходящий и нескоординированный досуг в дальнейшем может приводить к психологическим расстройствам. Психолог подчеркнула, что гаджеты, например, не позволяют человеку расслабиться, а лишь его переутомляют.

«В какой-то дозировке [гаджеты] могут помогать. Важно опять-таки к себе прислушиваться и задавать себе вопрос, искать осознанность и замечать, что происходит. Отдых — это про расслабление, наполнение сил, релаксацию, занятия телом, спортом. В противном случае, если отдых выбирать в виде бесконечного пользования смартфоном — это все приведет к эмоциональному выгоранию. Да, некачественно организованный отдых может приводить к эмоциональному выгоранию — ощущению, что даже после выходных человек чувствует себя еще более усталым и измотанным», — сказала она.

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