Психолог объяснила россиянам, как нужно отдыхать после пятидневки

Для физического и ментального здоровья важно правильно отдыхать, особенно при работе в пятидневном режиме. Без полноценного восстановления продуктивность снижается, а качество жизни падает. Есть несколько составляющих хорошего отдыха после трудовой недели, рассказала психолог Дарья Дугенцова Общественной Службе Новостей.

Специалист призвала свободное от работы время посвящать физической активности, сну, а также общению с близкими.

«Это те маленькие, но важные шаги, которые сделают вас сильнее и более устойчивыми к стрессам», — пояснила она.

В целом все рекомендации можно разделить на несколько основных пунктов. Возглавляет список, по мнению Дугенцовой, установление четких границ между работой и личным временем, так как это помогает снизить уровень стресса, не приносить работу домой и так далее. Не менее важны регулярные занятия спортом, которые снижают уровень кортизола – гормона стресса.

Также психолог посоветовала внедрить в жизнь практику осознанности и медитацию, которые помогают снизить тревожность и расслабиться после рабочей недели. Важно наладить режим, чтобы сон был качественным, спать необходимо по 7-9 часов в сутки.

Отвлечься в выходные дни от рабочих задач помогают увлечения, хобби, а также общение с друзьями и близкими, подчеркнула психолог. Она посоветовала заранее планировать время, не забывая о личной составляющей и обязательно выделяя время на отдых. Эти подходы могут улучшить качество отдыха и психологическое состояние, заключила Дугенцова.

До этого психолог Инна Паустовская заявила, что залог хорошего отдыха перед трудовыми буднями — это смена деятельности и отказ от гаджетов. По ее словам, постоянное «залипание» в телефоне перегружает мозг — это перенапряжение позже дает о себе знать во время работы.

Ранее психолог рассказала о преимуществах отдыха отдельно от второй половинки.