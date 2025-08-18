На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пермском крае мужчина увел семилетнюю девочку с детской площадки и надругался

В Пермском крае ищут мужчину, который надругался над семилетней девочкой
Telegram-канал «Ural Mash»

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту изнасилования семилетней девочки, предполагаемый насильник объявлен в розыск. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным Telegram-канала Ural Mash, инцидент произошел в деревне Заречная. Неизвестный подошел к детям, игравшим на детской площадке, и увел за собой семилетнюю девочку. Неизвестный надругался над ребенком и скрылся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об изнасиловании, злоумышленника разыскивают. Обстоятельства нападения на ребенка устанавливаются.

До этого в Чите полиция ищет мужчину, напавшего на девочку в поселке КСК. Мужчина напал на девочку -подростка и попытался изнасиловать, злоумышленника спугнули очевидцы. Один из свидетелей произошедшего погнался за насильником, но не смог его догнать. Нападавшему на вид около 25 лет, имеет залысины и бороду. В региональном МВД факт произошедшего подтвердили, ведется розыск подозреваемого.

Ранее в Петербурге 13-летняя школьница обвинила отца в изнасиловании.

