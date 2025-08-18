На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МВД рассказали, что приобретение другого гражданства не влечет потерю российского

МВД : в России нет запрета на получение гражданства еще нескольких стран
true
true
true
close
МВД России/14.мвд.рф

Россияне могут на законном основании приобретать гражданство еще нескольких государств, что не влечет прекращения гражданства РФ. Об этом, ссылаясь на миграционную службу МВД России, сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что гражданин России имеет право на двойное и второе (множественное) гражданство. В законодательстве РФ нет ограничений на приобретение российским гражданином иного гражданства.

При приобретении гражданином России иного гражданства не происходит прекращения гражданства РФ. При этом россияне могут иметь двойное гражданство только в соответствии с федеральным законом или международным договором. Сейчас международные договоры о двойном гражданстве имеются с Таджикистаном, Абхазией и Южной Осетией.

Россияне, имеющие гражданство государств, с которыми у РФ не заключено международного договора о двойном гражданстве, рассматриваются исключительно как граждане России. Они должны самостоятельно урегулировать такие вопросы, как двойное налогообложение и прохождение военной службы.

18 июня Верховная рада Украины приняла законопроект, подразумевающий право украинцев на двойное гражданство.

Ранее экс-посол США призвал россиян отказываться от гражданства России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами