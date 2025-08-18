В МВД рассказали, что приобретение другого гражданства не влечет потерю российского

Россияне могут на законном основании приобретать гражданство еще нескольких государств, что не влечет прекращения гражданства РФ. Об этом, ссылаясь на миграционную службу МВД России, сообщает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что гражданин России имеет право на двойное и второе (множественное) гражданство. В законодательстве РФ нет ограничений на приобретение российским гражданином иного гражданства.
При приобретении гражданином России иного гражданства не происходит прекращения гражданства РФ. При этом россияне могут иметь двойное гражданство только в соответствии с федеральным законом или международным договором. Сейчас международные договоры о двойном гражданстве имеются с Таджикистаном, Абхазией и Южной Осетией.
Россияне, имеющие гражданство государств, с которыми у РФ не заключено международного договора о двойном гражданстве, рассматриваются исключительно как граждане России. Они должны самостоятельно урегулировать такие вопросы, как двойное налогообложение и прохождение военной службы.
18 июня Верховная рада Украины приняла законопроект, подразумевающий право украинцев на двойное гражданство.
Ранее экс-посол США призвал россиян отказываться от гражданства России.