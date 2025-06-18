Рада приняла законопроект, позволяющий украинцам получить двойное гражданство

Верховная рада приняла законопроект, подразумевающий право украинцев на двойное гражданство. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Также законопроект предусматривает лишение гражданства Украины тех лиц, которые вступили в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, а также тех, кто получил российский паспорт.

Кроме того, украинского гражданства лишат осужденных за «создание угрозы безопасности и интересам Украины», то есть за коллаборационизм и государственную измену.

Множественное гражданство не допускается для получивших паспорт следующих стран (помимо России): Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Куба, Никарагуа, КНДР, Сирия и Судан. Причиной названо то, что эти страны голосовали против резолюции Генассамблеи ООН в 2014 году о территориальной целостности Украины, в связи с переходом Крыма в состав России.

Отмечается, что отдельно будет утвержден еще один список стран, получение гражданства которых также будет причиной лишения гражданства Украины.

В то же время украинские беженцы на Западе, если получат гражданство принявшей их страны, смогут сохранить украинское.

Ранее на Украине пограничники отказались пускать блогера из-за российского штампа.