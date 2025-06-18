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Рада приняла законопроект, позволяющий украинцам получить двойное гражданство

Получивших паспорт России украинцев лишат гражданства
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РИА Новости

Верховная рада приняла законопроект, подразумевающий право украинцев на двойное гражданство. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Также законопроект предусматривает лишение гражданства Украины тех лиц, которые вступили в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, а также тех, кто получил российский паспорт.

Кроме того, украинского гражданства лишат осужденных за «создание угрозы безопасности и интересам Украины», то есть за коллаборационизм и государственную измену.

Множественное гражданство не допускается для получивших паспорт следующих стран (помимо России): Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Куба, Никарагуа, КНДР, Сирия и Судан. Причиной названо то, что эти страны голосовали против резолюции Генассамблеи ООН в 2014 году о территориальной целостности Украины, в связи с переходом Крыма в состав России.

Отмечается, что отдельно будет утвержден еще один список стран, получение гражданства которых также будет причиной лишения гражданства Украины.

В то же время украинские беженцы на Западе, если получат гражданство принявшей их страны, смогут сохранить украинское.

Ранее на Украине пограничники отказались пускать блогера из-за российского штампа.

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