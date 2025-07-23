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Экс-посол США призвал россиян отказываться от гражданства России

Экс-посол США Макфол: россиянам-эмигрантам нужно отказываться от гражданства РФ
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Misha Japaridze/AP

Россиянам, которые уехали из страны, нужно отказаться от своего гражданства, чтобы избежать санкций на Западе. Об этом заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

«Мы и лично я хотим, чтобы любой российский эмигрант отказался от своего гражданства», — отметил он.

С точки зрения дипломата, вариант для уехавших россиян оставить двойное гражданство неприемлем.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Газете.Ru», что Макфол на своей должности «стал терминатором» американской дипломатии.

Захарова напомнила, что в 2014 году, когда Майкл Макфол объявил о решении покинуть пост посла США в России, МИД опубликовал в Twitter пост «Прощайте, Михаил».

Бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) назвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «воинственным человеком», с которым «сложно работать». По словам Макфола, Лавров обращался к нему по имени — Майкл — хотя по протоколу следует говорить «господин посол». Макфол также заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров — «не дипломат».

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