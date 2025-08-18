На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Хабаровском крае потерявшихся грибников будут искать с помощью вертолета

МЧС: вертолет вылетел на поиски трех заблудившихся грибников в Хабаровском крае
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски трех грибников, которые заблудились в лесу в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого управления ведомства.

По предварительным данным, в 40 километрах от села Булава в лесу потерялись женщины 56, 63 и 68 лет, собиравшие грибы. Их местоположение до сих пор неизвестно. Во время поисков краевые спасатели, волонтеры и сотрудники полиции обследовали 15 квадратных километров территории, отметили в министерстве.

«Сегодня поисковые мероприятия продолжаются», — говорится в сообщении.

3 августа в Якутии нашли пожилого грибника, который потерялся в лесу еще 30 июля. Мужчина четыре дня ел ягоды и пил воду из луж. Спасенного передали бригаде врачей скорой помощи.

В конце июня в Московской области спасатели нашли 90-летнего пенсионера, который отправился в лес за грибами и несколько часов не выходил на связь. У пенсионера был с собой GPS-трекер, который неожиданно перестал фиксировать его местоположение.

Ранее потерявшийся в Якутии грибник, которого искали спасатели, нашелся пьяным в кровати.

