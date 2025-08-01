Потерявшийся в Якутии грибник, которого искали спасатели, нашелся пьяным в кровати

В Якутии несколько часов искали грибника, который уже вернулся из леса домой

В Якутии «потерявшийся» грибник вернулся из леса домой и лег спать, пока его искали спасатели. Об этом сообщает республиканская служба спасения.

Вечером 30 июля в экстренные службы поступило сообщение об исчезновении 41-летнего мужчины. Он пошел с семьей по грибы, но отстал и потерялся в районе 27-28 км Вилюйского тракта.

На место выехали три спасателя, которые прочесали участок тайги, но не нашли грибника. Вскоре выяснилось, что он вернулся домой самостоятельно и уснул, находясь в алкогольном опьянении.

До этого на Байкале сапбордист пытался догнать уплывший матрас и оказался в 2 км от берега. Мужчина из Ангарска отдыхал у воды и заметил, что его надувной матрас уносит ветром. Турист решил догнать его на сапборде, но сильный ветер унес его от берега. Спасатели на моторной лодке обнаружили мужчину в районе мыса Хадарта и транспортировали в безопасное место. Он находился в удовлетворительном состоянии и не нуждался в медицинской помощи.

Ранее россиянин пошел искать козу и застрял на скале.