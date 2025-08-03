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Пропавшего в Якутии грибника нашли живым после четырех дней поисков

В Якутии мужчина пошел за грибами и четыре дня блуждал по лесу
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Служба спасения Якутии

В Якутии нашли пожилого грибника, который потерялся в лесу еще 30 июля, мужчина четыре дня ел ягоды и пил воду из луж. Об этом в Telegram-канале сообщает региональная Служба спасения.

59-летний мужчина отправился за грибами 30 июля и домой к назначенному времени не вернулся. Его родственники забили тревогу и обратились в экстренные службы. Четверо суток спасатели и волонтеры искали пропавшего. Мужчину нашли при облете местности с помощью квадрокоптера.

«Не могли разглядеть, было видно, что кто-то стоит, не двигаясь Думали, может животное какое, решили проверить. Подойдя ближе, я услышал, как кашляет человек. Сразу поняли «Нашли»», — рассказал один из поисковиков.

Спасенного передали бригаде врачей скорой помощи. Грибник рассказал, что четыре дня питался ягодами и пил воду из луж, чтобы выжить.

Ранее россиянин пошел искать козу и застрял на скале.

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