В Подмосковье 90-летний грибник ушел в лес и потерялся

В Подмосковье спасатели нашли 90-летнего грибника, у которого отказал GPS-трекер

В Московской области спасатели нашли 90-летнего пенсионера, который отправился в лес за грибами и несколько часов не выходил на связь. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлпожспас».

Как уточнили в ведомстве, все произошло 24 июня. Вечером в экстренные службы поступил звонок от жителей Сергиево-Посадского района. Они рассказали, что их пожилой родственник ушел в лес около 15:30 возле деревни Хребтово и не вернулся домой спустя четыре часа.

Заявители уточнили, что у пенсионера был с собой GPS-трекер, который неожиданно перестал фиксировать его местоположение.

Спасатели отправились на поиски и обнаружили потерявшегося мужчину.

«Дедушку нашли! Живого и здорового, хотя немного уставшего», — рассказали в пресс-службе ведомства.

До этого в Красноярском крае две пенсионерки в течение пяти дней выживали в лесу без еды и воды.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области отец с шестилетней дочерью заблудились во время рыбалки.