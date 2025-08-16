Пошла не по плану: в отеле на Аляске нашли секретные документы о встрече Путина и Трампа

NPR: в отеле в Анкоридже нашли секретные документы о встрече Путина и Трампа

На Аляске в бизнес-центре отеля в Анкоридже нашли документы с конфиденциальными подробностями о встрече президента США Дональда Трампа и его коллеги из России Владимира Путина. Об этом сообщает NPR.

Радиостанция предполагает, что восемь страниц документов были напечатаны сотрудниками правительства США и оставлены в принтере случайно. Документы содержали точные места, время проведения саммита и номера телефонов сотрудников американской администрации.

Согласно представленной информации, Трамп собирался вручить Путину церемониальный подарок. Кроме того, политики должны были в течение часа давать пресс-конференцию и принять участие в совместном обеде.

По мнению профессора права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джона Майклса, обнаружение документов в принтере в очередной раз доказывает небрежность и некомпетентность администрации Трампа.

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. Переговоры на базе Эльмендорф-Ричардсон в формате «три на три» с участием министров продлились 2 часа 45 минут. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого президенты провели совместную пресс-конференцию, на которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. Путин на пресс-конференции говорил более восьми минут, Трамп — менее четырех.

