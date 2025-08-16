На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пошла не по плану: в отеле на Аляске нашли секретные документы о встрече Путина и Трампа

NPR: в отеле в Анкоридже нашли секретные документы о встрече Путина и Трампа
true
true
true
close
NPR

На Аляске в бизнес-центре отеля в Анкоридже нашли документы с конфиденциальными подробностями о встрече президента США Дональда Трампа и его коллеги из России Владимира Путина. Об этом сообщает NPR.

Радиостанция предполагает, что восемь страниц документов были напечатаны сотрудниками правительства США и оставлены в принтере случайно. Документы содержали точные места, время проведения саммита и номера телефонов сотрудников американской администрации.

Согласно представленной информации, Трамп собирался вручить Путину церемониальный подарок. Кроме того, политики должны были в течение часа давать пресс-конференцию и принять участие в совместном обеде.

По мнению профессора права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джона Майклса, обнаружение документов в принтере в очередной раз доказывает небрежность и некомпетентность администрации Трампа.

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. Переговоры на базе Эльмендорф-Ричардсон в формате «три на три» с участием министров продлились 2 часа 45 минут. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого президенты провели совместную пресс-конференцию, на которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. Путин на пресс-конференции говорил более восьми минут, Трамп — менее четырех.

Ранее глава Пентагона отправил данные об ударах по Йемену в чат с женой и братом.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами