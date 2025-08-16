На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МВД предупредило о новой схеме кибермошенников с поддельными скриншотами

МВД: кибермошенники требуют встречный перевод под видом проверки банка
Depositphotos

Министерство внутренних дел России предупредило граждан о новой схеме кибермошенничества. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

По данным ведомства, злоумышленники обещают высокую прибыль от «инвестиций» или «выигрыша», однако при попытке вывести средства сообщают о якобы возникших проблемах и присылают поддельный скриншот, имитирующий банковское приложение.

В МВД пояснили, что в поддельном уведомлении указывается требование внести «встречный перевод» в размере 49 900 рублей для подтверждения получателя. Эту операцию мошенники называют требованием «антифрод-системы».

Правоохранители подчеркнули, что подобные схемы строятся на выманивании дополнительных переводов под видом «комиссии», «разблокировки счета» или «проверки безопасности». В реальности банки, платежные системы и брокеры не требуют переводов на счета физических лиц. Все комиссии оплачиваются сервису напрямую, а не частным получателям.

Ранее МВД предупредило о новой схеме подмены контактов в телефонах россиян.

