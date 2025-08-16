На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МВД предупредило о новой схеме подмены контактов в телефонах россиян

МВД: мошенники научились менять контакты в смартфонах с помощью .vcf файлов
Mariana_erato/Shutterstock/FOTODOM

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с подменой контактов в телефонах россиян. Об этом сообщили в Telegram-канале УБК МВД России.

В ведомстве пояснили, что аферисты рассылают сообщения в мессенджерах, маскируя их под уведомления от банков, служб доставки, государственных структур или знакомых. В таких сообщениях содержится ссылка на файл в формате .vcf, который используется как электронная визитная карточка.

Как отметили в министерстве, при открытии подобного файла смартфон предлагает сохранить контакт или обновить существующий. В результате в адресной книге жертвы может появиться новый номер либо измениться старый, что позволяет мошенникам выдавать себя за знакомых или официальные организации.

В МВД подчеркнули, что .vcf — это стандартный формат, содержащий имя, телефонные номера, адрес электронной почты и другую информацию, и обычно применяется для удобного обмена контактами. Однако злоумышленники используют его в преступных целях.

Правоохранители уточнили, что процесс сохранения контакта происходит быстро и зачастую без лишних уведомлений, поэтому пользователь может даже не заметить изменения.

В МВД посоветовали сохранять номера банков, госорганов и служб доставки вручную и не доверять присланным файлам, чтобы избежать обмана.

Ранее правоохранители расширили список преступлений кибермошенников после обращения ОП.

