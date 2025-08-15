На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Недовольный обслуживанием челябинец угрожал взорвать гранату в ресторане

В Челябинске задержали мужчину, доставшего гранату в ресторане
Мужчина достал гранату и угрожал гостям ресторана в Челябинске. Об этом сообщает 31tv.ru.

Инцидент произошел в заведении на Комсомольском проспекте. Как рассказал один из очевидцев, мужчина за одним из столиков был недоволен тем, что ему пришлось долго ожидать заказ.

В какой-то момент ему сказали, что нужно еще немного подождать. Недовольный гость достал гранату и грозился взорвать ее, если ему не принесут заказ.

«Посетители, ожидаемо, в шоке. Люди спрятались под столами», – сообщается в публикации.

Подозреваемого задержали, им оказался 53-летний мужчина, в руках у него была страйкбольная граната. Ему предстоит допрос в отделении полиции.

До этого в Ленобласти местный житель подбросил соседке в нижнее белье гранату времен ВОВ после конфликта в коммунальной квартире. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. При этом владелец снаряда неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Ранее напоминающий гранату предмет нашли в Подмосковье.

