Вертолет совершил жесткую посадку в Киргизии, есть пострадавшие

В Киргизии во время жесткой посадки вертолета Ми-8 пострадали несколько человек
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку во время эвакуации альпинистов в Киргизии, несколько человек пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на киргизское Минобороны.

В ведомстве рассказали, что принадлежащий Минобороны вертолет вылетел для эвакуации пострадавших альпинистов в районе Пика Победы. При осуществлении посадки в условиях высокогорья и сложной метеообстановки «произошла жесткая посадка вертолета».

На борту Ми-8 находились члены экипажа и горноспасатели. В результате происшествия несколько человек получили травмы различной степени тяжести, не представляющие угрозы для их жизней, отметил источник агентства.

На место инцидента направлены специалисты для эвакуации пострадавших. Министерство обороны республики продолжает проведение спасательной операции.

На прошлой неделе сообщалось, что в Казахстане упал в озеро военный вертолет Eurocopter EC145 с тремя членами экипажа. Воздушное судно искали 14 дней.

Ранее в Кении вертолет врезался в дом и взорвался.

