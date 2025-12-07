В столице Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве с 2:20 началась воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные сервиса министерства цифровой трансформации республики.

До этого сирены включили в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

