В Кении вертолет врезался в дом и взорвался

В Кении в округе Киамбу вертолет с четырьмя пассажирами на борту влетел в частный жилой дом. Об этом пишет The Standard.

Инцидент произошел днем 7 августа возле средней школы Мвихоко, прямо напротив церкви Нгатхо.

По словам очевидцев, вертолет снижался по спирали. Пассажиры уже во время приближения к земле пытались спастись с помощью парашютов, однако не успели.

«Самолет, предположительно принадлежавший компании AMREF, загорелся вскоре после удара. Очевидцы сообщили о громком взрыве, за которым последовал густой дым», — говорится в сообщении.

В публикации одного из местных жителей на странице в соцсети X говорится, что после падения вертолет загорелся, а затем взорвался. Огонь охватил несколько соседних домов. На место инцидента были направлены экстренные службы города для ликвидации последствий крушения. На данный момент на месте проводятся спасательные работы.

До этого в Малайзии во время учений в реку Пулай упал вертолет, на борту которого находились пятеро сотрудников Королевской полиции — трое мужчин и две женщины. Двое из них находятся в критическом состоянии, врачи борются за их жизни. Остальные полицейские тоже пострадали, но не так сильно.

Ранее в сети появились кадры с места крушения вертолета Ми-8Т.