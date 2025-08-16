На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Только появившемуся на свет младенцу проломили череп в российском регионе

В Башкирии только появившемуся на свет младенцу проломили череп
В Башкирии восьмидневный младенец попал в реанимацию с проломленным черепом. Об этом сообщает главврач больницы №1 города Стерлитамака Ильшат Яппаров.

Инцидент произошел в результате бытовой ситуации. Новорожденный получил множественные повреждения: открытый перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга и пневмоцефалию. С этими травмами он поступил в отделение реанимации больницы в Стерлитамаке.

Для экстренной транспортировки пациента в Республиканскую больницу Уфы была задействована санитарная авиация. Состояние младенца на момент перевозки оценивалось как тяжелое, но стабильное.

До этого месячная девочка попала в реанимацию после того, как выпала у матери из рук в Петербурге. У пострадавшей диагностировали перелом теменной кости, ушиб головного мозга и другие сопутствующие повреждения головы.

Ранее в Казани годовалый мальчик выжил, упав в лестничный пролет с восьмого этажа.

