Организаторы томского «Праздника топора» рассказали, можно ли приносить на фестиваль топор

Организаторы «Праздника топора» в Томске заявили, что на него нельзя приносить топоры

На международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора», проходящий в Томске, нельзя проносить настоящие топоры. Об этом «Газете.Ru» рассказали организаторы мероприятия, отметив, что все мастера работают бензопилами.

«Меры, касающиеся алкоголя и колюще-режущих предметов, действовали и несколько лет до, так как на входах в парк устанавливаются рамки металлодетекторов. Кроме того, фестиваль — семейный, поэтому алкоголь у нас проносить нельзя. Название фестиваля не предполагает буквальное использование гостями праздника топоров. Наши гости могут купить на ярмарке различные товары и утварь, однако мастера работают бензопилами», — сказали организаторы.

XVI международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» пройдет с 16 по 24 августа в природном парке «Околица» под Томском. В конкурсной программе заявлены 166 мастеров из 12 стран, включая Россию. В прошлом году праздник посетили около 160 тысяч человек.

14 августа Оперштаб региона посоветовал гостям мероприятия взять с собой наличные деньги на случай перебоев связи и отключения мобильного интернета. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, во время массовых мероприятий возможны технические ограничения, которые могут помешать оплате товаров и услуг по безналичному расчету. Власти также напомнили, что на фестиваль нельзя проносить алкоголь, колюще-режущие предметы и использовать беспилотники.

Ранее в Великобритании воздушный шар врезался в здание школы во время фестиваля.