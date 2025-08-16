Правоохранители расширили список преступлений кибермошенников после обращения ОП

После обращений Общественной палаты (ОП) РФ в прокуратуру правоохранители стали возбуждать уголовные дела не только по статье о мошенничестве, но и по неправомерному доступу к компьютерной информации. Об этом сообщил ТАСС член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он рассказал, что год назад следственные органы возбуждали уголовные дела по факту хищения средств у граждан телефонными мошенниками только по статье 159 УК РФ (мошенничество). Однако после ряда обращений в органы прокуратуры по жалобам граждан, пострадавших от кибермошенников, они стали возбуждать уголовные дела также и по составу части 1 статьи 272 Уголовного кодекса, а именно неправомерный доступ охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации.

По его словам, правоприменительная практика противодействия телефонному мошенничеству становится более системной.

Неотвратимость наказания по этим статьям, считает Машаров, станет катализатором снижения количества ИТ-специалистов, задействованных в преступных схемах организованных сообществ мошенников.

Накануне в МВД предупредили пользователей портала «Госуслуги» о появлении фейковых уведомлений.

Ранее россиян предупредили о популярных мошеннических схемах обмана школьников в 2025 году.