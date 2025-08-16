Одного из глав Госслужбы Украины заподозрили в разжигании религиозной вражды

Госбюро расследований Украины начало проверку в отношении главы Госслужбы по вопросам этнополитики Виктора Еленского. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

По словам юриста, основанием стало заявление представителей Киево-Печерской лавры, которые усмотрели в его высказываниях признаки разжигания религиозной вражды. Речь идет о досудебном расследовании по факту возможного правонарушения, которое, как считают в Лавре, Еленский допустил в интервью одному из украинских телеканалов.

Еленский утверждал, что уничтожение УПЦ не является нарушением религиозной свободы.

Преследование канонической церкви на Украине началось после событий 2014 года. В декабре 2018-го при поддержке Константинопольского патриарха была создана так называемая Православная церковь Украины. С тех пор, по данным УПЦ, сторонники новой структуры силой захватывают храмы, нападают на священнослужителей, а власти лишают церковь земельных участков и выдвигают обвинения в адрес духовенства.

23 сентября 2024 года на Украине вступил в силу закон, предусматривающий фактический запрет УПЦ. Согласно документу, в течение девяти месяцев церковь обязана «разорвать связи» с Русской православной церковью. Еленский в мае заявлял о начале проверки возможных связей УПЦ с РПЦ. В Русской православной церкви ранее подчеркивали, что этот закон носит репрессивный характер и противоречит принципам верховенства права.

Ранее на Украине задержали двух священников по обвинению в поддержке действий России.