В регионах России зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ

С конца июля по начало августа в 13 российских регионах наблюдается рост ОРВИ. Респираторные заболевания регистрируют у детей и взрослых. Специалисты отмечают, что это в первую очередь связано с перепадами температур и возвращением людей после отпусков, пишут «Известия».

Рост зафиксирован в Саратовской, Кемеровской, Пензенской, Псковской, Владимирской, Амурской, Новосибирской и Ленинградской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Забайкальском крае.

Выше всего показатель ОРВИ оказался в Амурской области, где по данным регионального управления Роспотребнадзора он вырос на 25% по сравнению с предыдущей неделей и на 4,9% выше уровня аналогичного периода 2024 года.

По словам врача-инфекциониста Андрея Позднякова, устойчивый рост заболеваемости ОРВИ начнется осенью, когда значительно похолодает и возобновятся занятия в общеобразовательных учреждениях и все вернутся из отпусков.

По данным доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ», в 2024 году в России зарегистрировали 31,4 млн случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 21 457,88 на 100 тыс. населения.

Ранее в Китае зафиксировали новые случаи лихорадки чикунгунья.