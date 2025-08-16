На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В регионах России зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ

«Известия»: в России отмечается рост заболевших ОРВИ
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

С конца июля по начало августа в 13 российских регионах наблюдается рост ОРВИ. Респираторные заболевания регистрируют у детей и взрослых. Специалисты отмечают, что это в первую очередь связано с перепадами температур и возвращением людей после отпусков, пишут «Известия».

Рост зафиксирован в Саратовской, Кемеровской, Пензенской, Псковской, Владимирской, Амурской, Новосибирской и Ленинградской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Забайкальском крае.

Выше всего показатель ОРВИ оказался в Амурской области, где по данным регионального управления Роспотребнадзора он вырос на 25% по сравнению с предыдущей неделей и на 4,9% выше уровня аналогичного периода 2024 года.

По словам врача-инфекциониста Андрея Позднякова, устойчивый рост заболеваемости ОРВИ начнется осенью, когда значительно похолодает и возобновятся занятия в общеобразовательных учреждениях и все вернутся из отпусков.

По данным доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ», в 2024 году в России зарегистрировали 31,4 млн случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 21 457,88 на 100 тыс. населения.

Ранее в Китае зафиксировали новые случаи лихорадки чикунгунья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами