Еще одного человека спасли из-под завалов в Рязанской области

В Рязанской области сотрудники МЧС спасли из-под завалов еще одного человека

В Рязанской области сотрудники МЧС России спасли еще одного человека из-под завалов на территории завода «Эластик», находящегося в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По информации ведомства, местонахождение пострадавшего обнаружил кинологический расчет МЧС.

«Всего спасены три человека. Тела еще четырех человек извлечены из-под завалов», — заявили в министерстве.

Там добавили, что на месте ЧП продолжаются работы.

15 августа в пороховом цехе завода «Эластик», расположенного под Рязанью, произошел взрыв. По уточненным данным МЧС, в результате пострадали 129 человек, из которых девять получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия задействовано около 350 специалистов и более 80 единиц техники.

Региональный оперативный штаб сообщил, что пострадавших направили в межмуниципальный медицинский центр поселка Шилово. Оказание помощи курируют власти области.

Кроме того, был создан штаб по ликвидации последствий взрыва. В его состав вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело. Это не первое ЧП на предприятии — четыре года назад там также был взрыв.

