Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В минеральной воде Perrier обнаружили патогенные бактерии

Franceinfo: в бутылках минеральной воды Perrier обнаружили патогенные бактерии
close
Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Производство популярной французской минеральной воды Perrier, принадлежащей Nestle Waters, может быть приостановлено из-за обнаружения патогенных бактерий. Проверка Регионального агентства здравоохранения (ARS) региона Окситания выявила наличие кишечных бактерий в партиях воды, разлитой на заводе в Вержезе, сообщает радиостанция Franceinfo.

ARS зафиксировало масштабное заражение: производственная линия остановлена, около 300 тысяч бутылок изъято, а сотни тысяч других отозваны из продажи из-за превышения допустимого уровня жизнеспособных микроорганизмов, свидетельствующих о возможном бактериологическом загрязнении. Ситуация усугубляется тем, что компания Nestle Waters не сообщила о проблеме в установленные сроки.

Отмечается, что генеральный директор ARS рассматривает возможность аннулирования разрешения на добычу минеральной воды во всех скважинах Вержеза, что фактически означает полную остановку производства Perrier.

В декабре прошлого года газета Le Monde сообщала, что Perrier может лишиться статуса природной минеральной воды из-за постоянного ухудшения качества продукта и вирусологических рисков.

Ранее несколько миллионов миллиона бутылок воды Perrier были уничтожены из-за следов фекальных загрязнений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами