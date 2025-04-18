В минеральной воде Perrier обнаружили патогенные бактерии

Производство популярной французской минеральной воды Perrier, принадлежащей Nestle Waters, может быть приостановлено из-за обнаружения патогенных бактерий. Проверка Регионального агентства здравоохранения (ARS) региона Окситания выявила наличие кишечных бактерий в партиях воды, разлитой на заводе в Вержезе, сообщает радиостанция Franceinfo.

ARS зафиксировало масштабное заражение: производственная линия остановлена, около 300 тысяч бутылок изъято, а сотни тысяч других отозваны из продажи из-за превышения допустимого уровня жизнеспособных микроорганизмов, свидетельствующих о возможном бактериологическом загрязнении. Ситуация усугубляется тем, что компания Nestle Waters не сообщила о проблеме в установленные сроки.

Отмечается, что генеральный директор ARS рассматривает возможность аннулирования разрешения на добычу минеральной воды во всех скважинах Вержеза, что фактически означает полную остановку производства Perrier.

В декабре прошлого года газета Le Monde сообщала, что Perrier может лишиться статуса природной минеральной воды из-за постоянного ухудшения качества продукта и вирусологических рисков.

Ранее несколько миллионов миллиона бутылок воды Perrier были уничтожены из-за следов фекальных загрязнений.