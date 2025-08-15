На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В известном российском пиве нашли кишечную палочку

SHOT: в пиве «Жигули» нашли кишечную палочку
Arif biswas/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты Роспотребнадзора выявили наличие бактерий группы кишечной палочки в пиве под названием «Жигули барное экспорт». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Эксперты провели анализ образцов данного популярного светлого фильтрованного напитка. Сообщается, что производителем продукции, в которой было обнаружено заражение, является «Московская пивоваренная компания» (МПК).

«Дата изготовления партии, где нашли зараженную бутылочку, — 17.03.2025», — говорится в сообщении.

В результате проверки продукция была признана небезопасной, а компании-производителю было выдано предостережение.

По данным управляющего партнера Agro and Food Communications Ильи Березнюка, в колбасных и сырных нарезках, а также в сыром молоке наиболее часто обнаруживается кишечная палочка. Помимо этого, он отметил, что эта бактерия может присутствовать в мясе, свежей зелени, готовых салатах и других продовольственных товарах.

Ранее был найден способ полностью восстановить здоровье печени и кишечника.

