Молодой человек утонул в реке, пытаясь спасти свою собаку

Житель Франции утонул в реке, пытаясь спасти свою собаку. Об этом пишет Actu 17.

Несчастный случай произошел в районе парка Ла-Фейссин в черте города Виллербан. На этом участке, как говорят местные, река Рона известна своими опасными течениями и мощными водоворотами. Во вторник, 12 августа, молодой человек выгуливал там свою собаку.

В какой-то момент пес оказался в воде, и хозяин бросился ему на помощь. По словам очевидцев, мужчина нырнул и не смог вернуться на берег. Они сообщили об инциденте в экстренные службы.

Пожарные начали поиски на месте происшествия около 16:30, и лишь через два часа после начала спасательных работ водолазы обнаружили безжизненное тело пострадавшего.

Ранее женщина спасла собаку из-под поезда ценой собственной жизни.