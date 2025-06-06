Женщина спасла собаку из-под поезда ценой собственной жизни

В США женщина получила несовместимые с жизнью травмы, спасая собаку от приближающегося поезда, сообщает телеканал NBC Boston.

Несчастный случай произошел 2 июня с 42-летней Алисией Леонарди из Нью-Гемпшира, которая попала под поезд, когда спасала собаку с рельсов в Эксетере.

Известно, что пес по кличке Джексон не был ее домашним питомцем, но, по словам матери потерпевшей, ее дочь сделала бы все для этого животного. Владелец Джексона, бывший партнер Алисии, также пострадал в результате инцидента, но получил легкие травмы.

В тот день они втроем шли по железнодорожным путям около эстакады, и пес, гулявший без поводка, выбежал на пути, услышав гудок приближающегося поезда. Женщина бросилась за ним и оказалась под локомотивом. Джексон не пострадал.

«Она всегда была храброй и умной девушкой. Любила помогать людям, любила помогать всем», — заключила мать Алисии.

Ранее в Барнауле девушка сорвалась с высоты, пытаясь спасти котенка.