Мужчина ремонтировал крышу дома в Подмосковье и проткнул бедро, упав на ветку

В Подмосковье мужчина напоролся на ветку, которая вошла в брюшную полость, сообщили в региональном минздраве.

Мужчину с серьезной травмой экстренно доставили в Солнечногорскую больницу. Выяснилось, что он ремонтировал крышу загородного дома без страховки, упал и приземлился на сук дерева, который прошел через бедро и брюшную стенку.

Пациенту сделали компьютерную томографию и УЗИ. Так медики обнаружили свободную жидкость в животе у мужчины, но ветка все же не задела важные сосуды и органы.

Врач-хирург Иван Балычев рассказал, что в ходе операции он и его коллеги зашили повреждение брюшины, провели осмотр внутренних органов и установили дренаж раны. Операция длилась около часа. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

