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Ветка дерева придавила трех туристок около мечети в Дербенте

В Дагестане три туристки получили травмы при падении ветки дерева, одну не спасли
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В Дагестане три туристки пострадали при падении ветки дерева, одну не удалось спасти, сообщает «Сапа Кавказ».

Несчастный случай произошел в воскресенье, 3 августа, на территории крепости Нары-кала в Дербенте. Крупная ветка платана в районе Джума-мечети сломалась во время сильного ветра и рухнула на трех женщин. В результате туристка из Марий Эл Елена К. получила несовместимые с жизнью травмы, еще две гостьи из Москвы также пострадали и были доставлены в больницу.

Глава Дербента Ханлар Пашабеков выразил соболезнования потерпевшим и сообщил, что власти готовы оказать им всю необходимую помощь. По словам мэра, деревья в этой зоне последний раз обрезали в 2023 году. Сейчас власти города вместе с Махачкалинским лесничеством проводят работу по обследованию деревьев и безопасности на объектах с массовым посещением, чтобы предотвратить подобные несчастные случаи в будущем.

Следственный комитет Дагестана устанавливает обстоятельства инцидента, ведется проверка.

Ранее россиянка попала в реанимацию после экскурсии в Армении.

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