Ученые в Австралии узнали, что некоторые виды местных птиц могут менять пол

The Guardian: некоторые виды птиц в Австралии могут менять пол
Shutterstock/FOTODOM

Ученые в Австралии сделали «невозможное» открытие, связанное с птицами, пишет The Guardian.

Австралийские ученые выявили у диких птиц массовое несоответствие генетического и биологического пола, что может указывать на явление «смены пола». Исследование, опубликованное в журнале Biology Letters, стало первым, зафиксировавшим подобное явление у сразу нескольких видов диких птиц, хотя раньше это считалось невозможным.

В большинстве случаев генетические самки имели мужские половые органы. У одной кукабарры, генетически являвшейся самцом, был выявлен растянутый яйцевод, указывающий на недавнюю кладку яйца. У двух самок хохлатых голубей обнаружили как яичники, так и яички. Наименьший процент несоответствия (3%) зафиксирован у австралийских сорок, наибольший (6,3%) — у хохлатых голубей.

Ученые опасаются, что явление может быть связано с воздействием химических веществ, нарушающих гормональный баланс животных. Такие соединения, известные как эндокринные деструкторы, уже ранее связывали с изменением пола у моллюсков, рыб, амфибий и рептилий.

Доктор Клэнси Холл из Университета Саншайн-Кост отметила, что смена пола у птиц может повлиять на соотношение полов в популяции, снизить репродуктивный успех и поставить под угрозу выживание некоторых видов. Профессор Кейт Бьюкенен из Университета Дикина считает, что «маскулинизация» самок, скорее всего, вызвана антропогенными химическими веществами, попадающими в пищевые цепочки.

Ранее у Австралийской моли обнаружили способности к астрономии.

