Четырехлетняя девочка попала в больницу после встречи с коровой

В Казахстане корова напала на девочку, которая играла в песочнице. Об этом сообщает Nur.kz.

Инцидент произошел в начале августа в селе Калкаман. Одна из коров, находящаяся на свободном выгуле, подошла к четырехлетней девочке и подняла ее на рога. Ребенок получил множественные ушибы, ссадины и ушиб почки. Ее забрали в больницу. Родственники пострадавшей написали заявление в полицию.

В пресс-службе полиции отметили, что установили владелицу крупного рогатого скота и привлекли к ответственности за нарушение правил выпаса. Женщине назначен штраф.

До этого сообщалось о том, что корова напала на семилетнего ребенка в Свердловской области.

Ранее минприроды Кубани наказало фермера на 55 млн за выпас коров в охранной зоне.