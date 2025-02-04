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На Кубани коровы вытоптали землю на 55 млн рублей

Минприроды Кубани наказало фермера на 55 млн за выпас коров в охранной зоне
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Shutterstock

Фермер устроил выпас животных на территории памятника природы в пределах охраняемого объекта горы Горелой в Краснодарском крае. Как сообщает kp.ru, в региональном минприроды ему предъявили иск на на 55,5 млн рублей за уничтожение популяции.

«Своими действиями он нарушил режим охраны путем систематического незаконного выпаса стада крупного рогатого скота», — заявили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что с 2021 года гора считается памятником природы, где плодятся и размножаются краснокнижные растения, насекомые и змеи.

Суд в Темрюке счел требования минприроды обоснованными и постановил взыскать с фермера Виктора Портянова нужную сумму. Он обжаловал это решение, суд отложил рассмотрение дела до 10 февраля.

До этого сообщалось, что в городе Мыски Кемеровской области коровы устроили выпас на детской площадке. Это не первый случай, когда коровы из Мысков попадают в поле зрения СМИ. В мае 2022 года в сети распространилось видео, на котором разгуливающие без присмотра коровы атакуют пожилую женщину и ее внучек прямо во дворе многоэтажки.

Ранее Госавтоинспекция напомнила о ПДД для коров и лошадей.

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