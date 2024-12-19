На Урале корова напала на девочку и протащила ее по земле

В Свердловской области семилетняя девочка попала в больницу после игры в прятки. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в селе Таборы. По версии следствия, ребенок спрятался, но в какой-то момент к нему со спины подошла корова. Испуганная девочка побежала к своему дому, но животное догнало ее и нанесло несколько травм в область живота и ног.

«При этом нога несовершеннолетней застряла между рогами коровы, которая продолжила волочить ребенка по земле», – сообщается в публикации.

На помощь дочери прибежали родители. Они прогнали животное и привезли ребенка в больницу. Медики диагностировали у пострадавшей много ушибов, в том числе бедра, брюшной стенки и другие. Помимо этого, девочка из-за страха просыпалась ночью.

Прокурор подал иск в отношении хозяина коровы. Суд удовлетворил требования и обязал мужчину выплатить ребенку 40 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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