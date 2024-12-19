Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале корова напала на девочку и протащила ее по земле

В Свердловской области на семилетнего ребенка напала корова

close
Shutterstock

В Свердловской области семилетняя девочка попала в больницу после игры в прятки. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в селе Таборы. По версии следствия, ребенок спрятался, но в какой-то момент к нему со спины подошла корова. Испуганная девочка побежала к своему дому, но животное догнало ее и нанесло несколько травм в область живота и ног.

«При этом нога несовершеннолетней застряла между рогами коровы, которая продолжила волочить ребенка по земле», – сообщается в публикации.

На помощь дочери прибежали родители. Они прогнали животное и привезли ребенка в больницу. Медики диагностировали у пострадавшей много ушибов, в том числе бедра, брюшной стенки и другие. Помимо этого, девочка из-за страха просыпалась ночью.

Прокурор подал иск в отношении хозяина коровы. Суд удовлетворил требования и обязал мужчину выплатить ребенку 40 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее бык набросился на женщину возле школы в Сочи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами